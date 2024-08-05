В Киеве правоохранители спасли женщину, которая хотела совершить самоубийство. Подробности и фото

В Киеве правоохранители спасли женщину, которая собиралась совершить самоубийство. Она хотела прыгнуть с моста в Голосеевском районе.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Пока ей ничего не угрожает.

"О том, что на проспекте Науки неизвестная гражданка пытается совершить самоубийство полицейским, сообщили очевидцы. В течение нескольких минут на место происшествия уже прибыли сотрудники Голосеевского управления полиции, полицейские-психологи, патрульные, сотрудники ГСЧС и медики, которые обнаружили, что женщина стоит за поручнями забора моста и угрожает прыгнуть на проезжую часть", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранителям удалось найти подход к женщине, успокоить ее, убедив не совершать необдуманных поступков и помог вернуться на мост. Сотрудники полиции передали спасенную врачам, где ей оказывается медицинская и психологическая помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 31 июля, во Львове на проспекте Чорновила, 45 житель девятиэтажки угрожал взорвать квартиру, если его родственники не переведут ему 100 тысяч гривен. Для этого 20-летний мужчина включил газ на кухне, однако в конце концов полицейским удалось предотвратить трагедию.

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