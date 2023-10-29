В Киеве правоохранители обнаружили почти 100 человек на студенческой вечеринке: гуляли во время комендантского часа. Фото

В Шевченковском районе Киева в ночь с 27 на 28 октября правоохранители во время комендантского часа обнаружили вечеринку с участием почти 100 человек. Из них более 34 – несовершеннолетние.

Об этом OBOZ.UA рассказали в пресс-службе столичной полиции. На организаторов "мероприятия" были составлены админпротоколы.

"В ночь с 27 на 28 октября, во время комендантского часа, проводя профилактическую отработку города правоохранители Шевченковского управления полиции обнаружили вечеринку с участием молодежи. По этому адресу находится нежилое здание, на третьем этаже которого было помещение. Оно было арендован студентами первого курса одного из столичных вузов", – рассказали в пресс-службе.

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Правоохранители доставили в райуправление 97 человек, из которых 34 – несовершеннолетние. На организаторов вечеринки были составлены админпротоколы по статьям 180 (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения) и 182 (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов относительно правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах) КУоАП.

"С родителями несовершеннолетних были проведены профилактические беседы. Кроме того, было составлено четыре протокола по статье 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП и 14 постановлений по этой статье. дальнейшая проверка", – добавили в пресс-службе.

Добавим, в Верховной раде Украины зарегистрирован проект Закона, предусматривающий установление административной ответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители привлекли к ответственности водительницу, которая ездила по Киеву во время комендантского часа. Кроме того, она грубо нарушала ПДД, катаясь по встречной полосе.

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