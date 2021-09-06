В Киеве после ДТП владелец легковушки избил водителя фуры. Видео

В Соломенском районе Киева в понедельник, 6 сентября, произошла авария с участием грузовика и Nissan. Во время разговора владелец легковушки избил водителя многотонного авто.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Инцидент произошел на бульваре Вацлава Гавела, 50 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На бульваре Вацлава Гавела, 50, сегодня утром фура догнала Nissan. Звук экстренного торможения покрышек фуры был страшно-громким. Никто не пострадал, кроме водителя фуры – тот получил пару ударов от оппонента. После того, как эмоции поутихли водители решили договорится мирным путём и разъехались", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что владелец легковушки так сильно ударил водителя фуры, что тот упал на дорогу.

Напомним, 4 сентября в Киеве автомобиль Fiat выехал на встречную полосу движения и врезался в Honda. В результате ДТП водитель первой легковушки погиб.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на Столичном шоссе в ночь с 5 на 6 сентября Kia на скорости протаранила грузовой автомобиль. Несмотря на то, что легковушка превратилась в груду металла, женщина-водитель не пострадала.