В Киеве легковушка протаранила грузовик: машина превратилась в груду металла. Фото

В Киеве на Столичном шоссе в ночь с 5 на 6 сентября Kia на скорости протаранила грузовой автомобиль. Несмотря на то, что легковушка превратилась в груду металла, женщина-водитель не пострадала.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. По словам владелицы машины, она заснула за рулем.

"По словам водительницы Kia, она ехала за рулем всю ночь из Черновцов, потом еще целый день ездила по делам в столице. Под вечер уже силы начали покидать ее и после того, как она включила обогрев салона, ее начало очень сильно клонит в сон", – говорится в сообщении.

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Сообщается, что женщина успела заметить грузовик, который на не большой скорости двигался в попутном направлении. Она начала перестраиваться в другой ряд, но не успела и въехала в заднюю часть фуры.

Отметим, на опубликованных фото можно увидеть, что машина получила серьезные механические повреждения и скорее всего восстановлению не подлежит.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 4 сентября в Киеве. Автомобиль Fiat выехал на встречную полосу движения и врезался в Honda. В результате ДТП водитель первой легковушки погиб.