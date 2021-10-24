В Киеве полицейский спас тонущего ребенка: появилось видео героического поступка
В столичном парке "Победа" маленькая девочка четырех-пяти лет упала в водоем и едва не утонула. Ребенка спас случайный свидетель, который оказался сотрудником полиции.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев оперативный". По словам очевидцев, ребенка в воде заметила прохожая и подняла шум. Мужчина, который услышал крики о помощи, бросился в воду и моментально вытолкал девочку на берег. Как позже оказалось, героя зовут Игорь, он работает в правоохранительных органах Ивано-Франковской области.
В комментариях к видео пишут, что спасенного ребенка зовут Соня. Она была одета не по погоде и пришла в парк без родителей. "Второй мужчина быстро снял с нее мокрую одежду и укутал своей кофтой", – пишут очевидцы.
"Мама появилась минут через пять. Вопросов к ней было бы много, если бы они так быстро не ушли с ребенком. Полиция была быстрее скорой.", — написала в комментариях свидетельница спасения.
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