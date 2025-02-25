В Киеве полицейские разоблачили сеть аптек, где продавали российские лекарства. Подробности и фото

В Киеве правоохранители разоблачили деятельность сети аптек, где продавали российские лекарства. Незаконный ввоз в Украину и сбыт этих лекарственных препаратов организовали двое иностранцев.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Незаконный ввоз в Украину и сбыт более 20 позиций российских лекарственных препаратов организовали два гражданина Азербайджана. Продавали все, что пользовалось спросом – антибиотики, противовоспалительные средства, иммуномодуляторы, стимуляторы умственной работоспособности и т.д.", – рассказали в пресс-службе.

Оперативники Департамента стратегических расследований отследили схему незаконного ввоза российских лекарств в Украину. Было установлено, что медикаменты отправлялись из России в Молдову рейсовыми автобусами. Оттуда фигуранты забирали их лично и завозили в Украину, скрывая от таможенного контроля. По предварительным расчетам, злоумышленники заплатили российским аптекам за их товары не менее 1,5 млн. грн.

По этому факту возбуждено уголовное производство, а двум организаторам – владельцам сети аптек и двум фармацевтам сообщили о подозрении.

"Помимо этого, полицейские сообщили об обнаруженном факте контролирующему органу и он принял решение об отмене предпринимателям лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по розничной и оптовой торговле лекарственными средствами", – добавили в НПУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Шулявке открылся магазин, занимающийся продажей российских товаров. Это вызвало негодование у местных жителей.

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