В Киеве полицейские пришли с проверками в скандальные магазины U420, где продают психотропы. Фото и подробности

В Киеве заметили правоохранителей в сети магазинов U420. Ранее эти заведения оказались в центре скандала из-за заявлений журналистов о том, что под видом сувенирной продукции там могли реализовывать запрещенные психотропные вещества.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Официальной информации по этому поводу, пока нет.

Что известно

Так, во вторник, 14 апреля, в Киеве на Выдубичах в одном из магазинов сети U420 заметили сотрудников полиции. Судя по всему, правоохранители проводили следственные действия, а также обыски.

Они отказались предоставить какие-либо комментарии относительно события, однако, из собственных источников нам стало известно, что подобный случай не единичный, и правоохранители пришли также на другие точки, где расположены эти заведения.

Впоследствии в национальной полиции Украины сообщили, что 14 апреля правоохранители проводят обыски в сети магазинов U420, которые предположительно продают психотропные вещества под видом сувениров. Следственные действия продолжаются в пределах нескольких уголовных производств.

Что предшествовало

В Украине разгорелся скандал вокруг сети магазинов U420, которая стремительно расширяется в крупных городах. Журналисты заявляют, что под видом сувенирной продукции там могли реализовывать запрещенные психотропные вещества.

В рамках расследования журналисты приобрели продукцию в нескольких магазинах сети в Киеве и передали ее на анализ в частную лабораторию и государственное учреждение – Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

Экспертиза показала, что в составе так называемых "сувениров" содержится синтетический каннабиноид – искусственно созданное вещество, которое имитирует действие тетрагидроканнабинола (ТГК), но часто имеет значительно более сильный и непредсказуемый эффект. В государственной лаборатории это вещество классифицировали как разновидность наркотика типа "спайс", оборот которого в Украине запрещен.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители остановили деятельность преступной группы, которая, по информации следствия, наладили деятельность масштабного бизнеса по изготовлению и продаже запрещенных веществ. Во время обысков, которые прошли в шести областях и Киеве, изъято "товара" на около 700 млн грн.

