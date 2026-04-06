Изъяли 'товара' на 700 млн грн: в Украине полицейские разоблачили масштабной наркобизнес. Фото и видео

Правоохранители остановили деятельность преступной группы, которая, по информации следствия, наладили деятельность масштабного бизнеса по изготовлению и продаже запрещенных веществ. Во время обысков, которые прошли в шести областях и Киеве, изъято "товара" на около 700 млн грн.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Масштабный наркобизнес

"Еще один масштабный удар по наркопреступности. Изъято почти 400 кг наркотических веществ и 20 тонн прекурсоров. На Тернопольщине полицейские пресекли деятельность преступной группы и ликвидировали нарколабораторию, где был налажен полный цикл незаконного изготовления метадона и метамфетамина – от синтеза до фасовки и подготовки к сбыту", – написал Выгивский.

Глава Нацполиции рассказал, что злоумышленники пытались скрыть свой "бизнес". В частности, они перемещали наркотики в другой регион и прятали их в специально оборудованном тайнике под полом частного дома.

Однако, в рамках спецоперации было проведено 54 обыска на территории шести областей и города Киева. Полицейские изъяли около 200 кг метадона, 127 кг экстракта опия, 20 кг каннабиса, 25 кг маковой соломы, лабораторное оборудование. Ориентировочная стоимость изъятого достигает около 700 миллионов гривен.

Кроме того, по данному факту ведется досудебное расследование, было сообщено о подозрении 12 участникам преступной группы.

"Спасибо всем подразделениям, которые были привлечены к этой спецоперации, за профессионализм и результат. За каждым таким разоблачением спасены жизни, остановлены преступные потоки и безопасные украинские общины", – добавил Выгивский.

