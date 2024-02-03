В Киеве подростки залезли в кабину водителя во время движения поезда метро: инцидентом занялась полиция. Видео

В метро Киева двое подростков с помощью отмычки открыли дверь в кабину водителя поезда метро. Происшествие случилось, когда вагоны ехали в тоннеле.

Видео дня

Видео нарушение было опубликовано в соцсетях. Событием уже занимаются правоохранители.

"Сломали и залезли в кабину водителя поезда метро. Сделавшие это подростки еще и сняли себя на видео", – говорится в сообщении.

На опубликованной в соцсети записи можно увидеть, как подросток с помощью отмычки открывает дверь кабины водителя поезда, расположенную в последнем вагоне. Вместе с товарищем они заходят внутрь, а затем один из них садится в водительское кресло. Через несколько секунд они сразу же возвращается в вагон.

Как сообщили OBOZ.UA в пресс-службе полиции Киева, правоохранители уже устанавливают обстоятельства этого события и лиц, причастных к нему.

На видео присутствует нецензурная лексика 18+

Как сообщал OBOZ.UA, по предварительным выводам экспертов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, причиной деформации тоннеля между станциями "Демеевская"-"Лыбидская" являются некачественные проектные решения и строительно-монтажные работы по сооружению конструкции тоннеля этого участка.

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