В Киеве под лед на реке Днепр провалились парень и девушка. Подробности, фото и видео

В Днепровском районе Киева под лед провалились парень и девушка. Чтобы спасти людей, которые оказались на расстоянии 100 метров от берега, вызвали сотрудников ГСЧС.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Что известно

По словам спасателей, 4 января в 15:20 к ним поступило сообщение о том, что в Днепровском районе Киева на реке Днепр, возле Русановской набережной, два человека провалились под лед.

"На месте вызова водолазы-спасатели обнаружили, что на расстоянии около 100 м от берега в воде находятся парень и девушка, ориентировочно 20-25 лет", – уточнили в ГСЧС.

С помощью резиновой лодки и спасательного снаряжения, обоих пострадавших достали из воды и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

