В Киеве пенсионер выпал с балкона многоэтажки и погиб на месте

В Дарницком районе Киева в четверг, 10 февраля, с балкона многоэтажного жилого дома выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Трагедия произошла на Харьковском шоссе, 166 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно было установлено, что местный житель, 1950 года рождения, выпал из общего балкона жилого дома в Дарницком районе. От полученных травм киевлянин скончался на месте происшествия. Обстоятельства трагедии установит следствие", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

Как сообщил Telegram-канал Киев Сейчас, мужчина, который живет на втором этаже, для того чтобы покончить с собой поднялся на несколько этажей выше. Якобы была найдена предсмертная записка.

Напомним, 23 января, на одной из улиц Харькова в автомобиле обнаружили мертвого мужчину. Им оказался 39-летний Степан Исаков, который считался пропавшим без вести с 18 января.

На одной из крупных трасс Польши гражданин Украины, который приехал в эту страну на заработки, покончил с собой, повесившись на металлической перекладине с дорожными знаками.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева у входа в больницу нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы.