В Киеве патрульные спасли женщину, которая хотела прыгнуть с Пешеходного моста. Видео

В Подольском районе Киева правоохранители спасли женщину, которая хотела покончить с собой. Она стояла за ограждением на Пешеходном мосту и собиралась прыгнуть вниз.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Пока киевлянке ничего не угрожает (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На днях во время патрулирования в Подольском районе охранники порядка Дмитрий Вакульчук и Лиана Бондарчук получили сообщение о женщине, которая стоит за ограждением моста через Днепр и, вероятно, хочет покончить с собой. Не мешкая ни минуты, инспекторы прибыли на место, смогли наладить диалог и совместно с прохожими помогли граждане перелезть в безопасное место", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители отговорили женщину от рокового шага и пригласили в служебный автомобиль, чтобы она согрелась. В дальнейшем ее передали врачам, а также сообщили об этом ее сыну.

Напомним, в Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" девушка решила совершить самоубийство, прыгнув под поезд. К счастью, машинист вовремя заметил ее и успел затормозить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева патрульные спасли женщину, которая пыталась покончить с собой в присутствии 12-летнего сына. Киевлянку госпитализировали в больницу.

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