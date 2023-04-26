В Киеве патрульные спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство, прыгнув с Паркового моста. Видео

В Киеве правоохранители уговорили мужчину не делать роковой шаг. Гражданин хотел покончить самоубийством, прыгнув с Паркового моста через Днепр.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Пока киевлянину ничего не угрожает (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На днях на линию 102 поступило сообщение о мужчине, который находится на Парковом мосту и намерен покончить с собой. Инспекторы Ольга Тодорико и Вячеслав Нищименко мгновенно прибыли на место. Информация подтвердилась – за поручнями моста сидел человек. Полицейские смогли подобрать нужные слова, чтобы привлечь внимание гражданина и начать с ним разговор", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские смогли успокоить мужчину, и он согласился перелезть назад. Киевлянин рассказал полицейским о случившихся с ним жизненных неурядицах. А те успокоили человека и угостили его кофе и сладким печеньем.

Напомним, в Обухове Киевской области в понедельник, 24 апреля, из окна 9 этажа жилого дома выпал и погиб мужчина. Якобы перед смертью он кричал "Россия победила".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева патрульные спасли женщину, которая пыталась покончить с собой в присутствии 12-летнего сына. Киевлянку госпитализировали в больницу.

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