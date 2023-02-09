В Киеве патрульные спасли из задымленной квартиры троих детей и их бабушку. Видео

В Соломенском районе Киева правоохранители спасли троих детей и их бабушку из задымленной квартиры. Предварительно, в помещении из-за неисправности электрической розетки произошло возгорание.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Сейчас маленьким киевлянам ничего не угрожает.

"Предварительно, из-за неисправности электрической розетки произошло возгорание в одной из квартир в многоэтажке на улице Вадима Гетьмана. Инспекторы, услышав о пожаре, мгновенно прибыли на место. Поднявшись на нужный этаж, патрульные Богдан Лисовский и Роман Пасечник обнаружили в кухне открытое пламя, которое разгоралось. Инспекторы оперативно вывели из дома троих детей 1,5, 8 и 10 лет и их 63-летнюю бабушку", – рассказали в полиции.

После того, как дети были выведены на безопасное расстояние, патрульные вернулись в квартиру и начали тушить огонь самостоятельно, а затем к ним присоединились и спасатели. Медики осмотрели детей и госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева в среду, 8 февраля, мужчина держал на балконе почти раздетого младенца, угрожая его выбросить. Спасти ребенка удалось полицейскому и прохожему, которые смогли забрать малыша.

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