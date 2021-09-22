В Киеве патрульные спасли 17-летнюю девочку, которая едва не упала с 25-го этажа. Видео

В Дарницком районе 17-летняя девочка едва не сорвалась с балкона на 25-м этаже жилого дома. Патрульный полицейский в последний момент успел схватить и затащить обратно несовершеннолетнюю.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, трагедия едва не произошла на улице Урицкого (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Этот вызов патрульные Алексей Савкин и Владимир Кияница получили от очевидца – "ребенок сидит, свесив ноги с 25-го этажа дома на улице Ревуцкого". Полицейские быстро поднялись на этаж и вышли на общий балкон, где сидела девушка. Правоохранители попытались начать с несовершеннолетней разговор. Обычно это помогает в подобных ситуациях, но не в этот раз – на контакт она не пошла", – рассказал Белошицкий.

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Он добавил, что в какой-то момент девочка прямо на глазах у полицейских соскользнула с ограды в низ и повисла на руках. Не теряя времени, патрульный Савкин бросился к подростку и схватив, затащил обратно на балкон. После того, как девочка успокоилась, она рассказала, что в ее семье возникли определенные проблемы, из-за которых она переживает.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 16 июля в Дарницком районе Киева патрульные полицейские спасли женщину, которая пыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна на третьем этаже.