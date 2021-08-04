В Киеве пассажиры метро устроили драку прямо на эскалаторе. Видео

В Киеве на станции метро "Лыбидская" двое пассажиров начали драться прямо на эскалаторе. Для того, чтобы успокоить оппонентов вызвали правоохранителей.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. По какой причине мужчины устроили разборки не известно (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Настоящий поединок устроили эти двое между собой на станции метро "Лыбидская". Причины конфликта неизвестны, но очень похоже, что оба нетрезвые", – говорится в сообщении.

Видео дня

На размещенном в сети видео можно увидеть, что двое пассажиров начали драку прямо на работающем эскалаторе, который поднимался в верх, при этом не обращая внимания на других людей вокруг. В какой-то момент один из них схватил оппонента и бросил на ступеньки, после чего они оба покатились в низ.

После этого сотрудница метрополитена остановила эскалатор, а к мужчинам подошли полицейские и увели их с собой.

Напомним, ранее в метро Киева прямо в вагоне произошла драка между двумя пассажирами. Вероятно, конфликт возник из-за отсутствия у одного из них медицинской маски.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в киевском метро в среду, 21 июля, произошла массовая драка. Инцидент случился на станции "Крещатик".