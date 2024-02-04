В Киеве парень устроил драку в метро: нападавшего нашли, появилось видео с 'извинениями'

В пятницу, 2 февраля, в сети распространилось видео, на котором один парень избил другого в вагоне киевского метро. Причиной такой агрессии якобы стал внешний вид пострадавшего, в частности его окрашенные волосы.

Видео дня

Правоохранителям удалось установить личность правонарушителя – им оказался 18-летний житель Киевской области. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре и Главном управлении Нацполиции в Киеве.

Полицейские отметили, что увидели кадры, на которых злоумышленник "грубо нарушая общественный порядок, наносит телесные повреждения другому пассажиру", во время мониторинга соцсетей. Они выяснили, что вследствие этого инцидента 20-летний парень получил телесные повреждения, а нападавший скрылся с места происшествия.

18-летнего парня разыскали, воспроизведя маршрут его движения, и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или штраф от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо же арест на срок до шести месяцев.

"Личность пострадавшего, который сразу после инцидента в полицию не обращался, также установили. 20-летний киевлянин сообщил, что конфликт в вагоне метро произошел после того, как неизвестный молодой человек начал его оскорблять из-за цвета волос, после чего начал драку. Свидетелями инцидента стали другие пассажиры, которые просили нападавшего прекратить хулиганские действия", – говорится в сообщении.

Также в сети появилось видео с "извинениями" нападавшего. Тот утверждает, что это пострадавший якобы первым его оскорбил, а также бросил в него банку.

Как сообщал OBOZ.UA, в метро Киева двое подростков с помощью отмычки открыли дверь в кабину водителя поезда метро. Происшествие случилось, когда вагоны ехали в тоннеле.

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