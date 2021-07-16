В Киеве парень разбился насмерть, прыгнув с ж/д моста

В пятницу, 16 июля, в Киеве парень покончил с собой, прыгнув с железнодорожного моста. Трагедия произошла в Сырецком парке.

Об этом сообщили в пресс-службе Муниципальной стражи Киева. Там отметили, что мужчины, бросившегося с моста заметил прохожий и тогда обратился к Муниципальной охраны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Покончил с собой. Сырецкий парк. К наряду Муниципальной охраны обратился прохожий с информацией о человеке, который прыгнул с железнодорожного моста. Медики констатировали смерть. От полученных травм парень скончался на месте. Причины такого поступка установят следователи", – рассказали в пресс-службе.

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Напомним, 10 июля в столице молодой человек прыгнул в реку с Рыбацкого вантового моста. В его рюкзаке обнаружили камни. От полученных травм он скончался на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня патрульные полицейские смогли спасти 17-летнего парня, который пытался покончить с собой. Это произошло на одном из городских кладбищ. О намерениях совершить самоубийство подросток написал в сообщении подруге.