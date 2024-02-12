В Киеве остановили водителя, который пьяным катался без прав на машине с уничтоженным VIN-номером. Фото

В Голосеевском районе Киева остановили водителя Audi, который нарушал ПДД. Как оказалось, у мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, он лишен прав вождения, а у машины уничтожен VIN-номер.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали штрафы более чем на 37 тысяч гривен и передали его следователям.

"На днях мы получили сообщение о водителе автомобиля Audi, который нарушал ПДД и подвергал опасности других участников дорожного движения в Голосеевском районе. Патрульные быстро обнаружили и остановили предполагаемого нарушителя", – рассказали в пресс-службе.

Общаясь с водителем, инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр он отказался. Кроме того, оказалось, что мужчина лишен права управления транспортными средствами, у свидетельства о регистрации есть признаки подделки, а VIN-номер авто – уничтожен.

На нарушителя составили административные материалы за управление машиной в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и управление транспортным средством лицом, лишенным такого права (штраф 20 400 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!