В Киеве охранник СТО взял прокатиться чужую машину и спровоцировал ДТП. Фото

В Днепровском районе Киева охранник станции техобслуживания взял прокатиться чужой автомобиль Toyota Camry. В дальнейшем мужчина не справился с управлением, протаранил другую легковушку и скрылся с места ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции Киевщины. Правонарушителю грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

"На днях на линию 102 обратился владелец Renault Dokker. Он сообщил, что в его припаркованный автомобиль въехала Toyota Camry. Виновник с места скрылся. Прибывшие на вызов патрульные составили схему ДТП и обследовали прилегающую территорию. Через некоторое время инспекторы разыскали им оказался 36-летний охранник станции технического обслуживания, которая расположена неподалеку", – рассказали в пресс-службе.

По словам мужчины, накануне ему оставили на хранение ключи от автомобилей. Он решил прокатиться на Toyota, но не справился с управлением. Сначала легковушка зацепил фонарный столб, потом лестницу у входа в дом и наконец ударила припаркованный Renault. После совершенного он оставил разбитый автомобиль и скрылся.

На правонарушителя составили админпротоколы за оставление места дорожно-транспортного происшествия (штраф 3400 гривен или админарест сроком от 10 до 15 суток) и нарушение ПДД, что привело к ДТП (штраф 850 гривен). Для дальнейшего разбирательства на место происшествия прибыли следователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на проспекте Валерия Лобановского грузовик Renault, двигаясь задним ходом, протаранил крышу АЗС. На водителя автомобиля составили админпротоколы, предусматривающие штрафы на сумму 34 850 гривен, в частности, за употребление алкоголя.

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