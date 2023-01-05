В Киеве на водителя составили протоколы почти на 35 тыс. грн за ДТП и употребление алкоголя после аварии. Фото

В Киеве на проспекте Валерия Лобановского грузовик Renault, двигаясь задним ходом, протаранил крышу АЗС. На водителя автомобиля составил админпротоколы, которые предусматривают штрафы на сумму 34 850 гривен, в частности, за употребление алкоголя.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Кроме того, мужчине грозит лишение права управлять транспортом сроком на три года.

"На днях, около 20 часов, на проспекте Валерия Лобановского произошло автопроисшествие. Водитель грузовика Renault, двигаясь задним ходом, столкнулся с крышей АЗС", – рассказали в пресс-службе.

Во время разговора с водителем грузового автомобиля правоохранители обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Он не возражал и объяснил свое состояние тем, что после ДТП употреблял алкоголь. Прибор Драгер обнаружил в его крови 0,66 промилле.

На мужчину составили протоколы за нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен) и за употребление водителем алкоголя после автопроисшествия (штраф 34 тысячи гривен). Следует отметить, что окончательное решение о наказании примет суд после рассмотрения административных материалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева в ночь с 3 на 4 января водитель протаранил 5 припаркованных автомобилей. Предварительно виновник ДТП был пьян.

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