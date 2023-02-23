В Киеве обнаружили машину-''двойника'': водитель нарушал ПДД, а штрафы получала владелица настоящего авто. Фото

В Киеве правоохранители разыскали автомобиль-двойник. Водитель транспорта совершал нарушение ПДД на дороге, а штрафы поступали владелице оригинальной машины в Житомирской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Теперь правонарушителем займутся следователи.

По словам правоохранителей, к ним обратилась жительница села Довжик Житомирской области. Она рассказала, что получила по почте копию постановления за нарушение ПДД в городе Киеве, которое не совершала.

"На снимке, прилагаемом к постановлению, действительно был изображен похожий на ее автомобиль Volkswagen Golf с таким же номерным знаком. Вероятно, что это "двойник", поэтому транспорт объявили в розыск", – рассказали патрульные.

Автомобиль-"двойник" обнаружили столичные инспекторы в Деснянском районе Киева, за рулем которого находился 31-летний мужчина. Во время сверки идентификационных номеров агрегатов полицейские обнаружили расхождение между номером в документах и указанными на дублирующих табличках.

"Патрульные сообщили о происшествии инспекторам отдела розыска и обработки материалов ДТП и вызвали следователей. Постановления, которые ошибочно получила владелица Volkswagen, отменены", – рассказали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева во вторник, 21 февраля, в результате ДТП погиб мотоциклист. Владелец двухколесного транспорта во время движения упал на проезжую часть дороги и ударился головой о проезжающую во встречном направлении легковушку.

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