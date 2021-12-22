В Киеве электричка сбила насмерть мужчину

В Соломенском районе Киева в ночь с 21 на 22 декабря электричка сбила мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Об этом сообщил Telegram-канал Телеграф. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне между станциями "Киев-Волынский" и "Караваевы дачи".

"Мужчина шел по железнодорожным путям в сторону центра столицы. Как рассказал машинист, человека он заметил и пытался предупредить аварию: тормозил, сигналил, но он не отреагировал", – говорится в сообщении.

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Прибывшие на место происшествия медики только констатировали смерть мужчины. Обстоятельства и причины трагедии установит полиция.

Напомним, в поселке Тарасовка Киевской области в среду, 13 октября, электропоезд сообщением Киев – Мироновка сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. В селе Шевенково Киевской области электропоезд сообщением "Винница-Сумы" сбил насмерть 72-летнего мужчину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Тарасовке Киевской области в пятницу, 17 декабря, поезд сбил насмерть женщину.