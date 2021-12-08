В Киеве неуправляемая Toyota протаранила мусоровоз: водитель легковушки в тот момент бил пешехода. Видео

В Дарницком районе Киева водитель Toyota устроил драку с пешеходом, который ударил его машину в отместку за облитую водой одежду. Пока мужчины выясняли отношения, легковушка поехала дальше и протаранила мусоровоз.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Инцидент произошел на улице Ревуцкого (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Ревуцкого ехал водитель Toyota. В один момент водитель влетел в большую лужу и полностью облил прохожего. Тот в ответ решил стукнуть по машине. Водитель мгновенно выскочил и полез в драку с пешеходом", – говорится в сообщении.

Пока водитель автомобиля и пешеход выясняли отношения, Toyota, которую очевидно ее владелец не поставил на ручной тормоз, поехала дальше и протаранила мусоровоз.

Видео дня

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