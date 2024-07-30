В Киеве неизвестные сожгли авто медицинской службы 3-й ОШБР. Подробности и фото

В Киеве трое неизвестных ночью подожгли машину военных, которую должны были отремонтировать в столице. Уничтоженный автомобиль использовался для эвакуации раненых на фронте бойцов.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила военный медик 3-й отдельной штурмовой бригады Виктория Ковач. Делом уже занялись правоохранители.

"Когда вместо "доброго утра" тебе сообщают, что эвак медслужбы неизвестные сожгли в столице Украины. Сегодня утром мы получили сообщение, что машина, которая ожидала ремонта в Киеве, была найдена сгоревшей, а на видеофиксации зарегистрированы три человека, которые ее сначала облили жидкостью, а затем подожгли", – написала Ковач.

По ее словам, неизвестные злоумышленники сожгли медицинский эвакуатор, который вывез немало раненых и после ремонта должен был продолжать это делать. Эта машина была куплена на средства, собранные волонтерами.

"То есть трое де@ов своим поджогом не просто снижают боеспособность войска, но косвенно убивают своих сограждан, которых нечем будет эвакуировать. Также они плюют на других сограждан, вкладывающих свои средства для покупки этого авто", – подчеркнула Ковач.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева неизвестный ночью поджег автомобиль военного. Машина была припаркована во дворе многоэтажного дома и отмечена соответствующей символикой.

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