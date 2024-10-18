В Киеве на ВДНХ произошло ДТП с участием троллейбуса и двух маршруток. Подробности, фото и видео

В Киеве в пятницу, 18 октября, на проспекте Академика Глушкова, произошла авария с участием троллейбуса и двух маршруток. В результате ДТП возникла пробка в сторону Теремков.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на проспекте Академика Глушкова, недалеко от станции метро "Выставочный центр", движение транспорта затруднено в направлении станции метро "Теремки". Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", – предупредили в пресс-службе.

Со своей стороны в соцсетях сообщили, что на ВДНХ троллейбус въехал в стоящие на остановке общественного транспорта маршрутки.

Напомним, в Киеве в понедельник, 14 октября, на проспекте Академика Глушкова автомобиль Porsche на скорости протаранил припаркованную маршрутку. После этого элитное авто выехало на зеленую зону и опрокинулось.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к смертельному ДТП. Злоумышленник на пешеходном переходе сбил 73-летнего пенсионера и скрылся с места происшествия.

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