В Киеве на Троещине столкнулись легковушка и маршрутка: есть пострадавший. Видео

В Деснянском районе Киева в пятницу, 24 февраля, произошла авария с участием маршрутки и легковушки. Предварительно, в результате ДТП пострадал водитель последнего авто.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Происшествие случилось на проспекте (бывший Владимира Маяковского) Красной Калины (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киев. Достаточно жесткая авария напротив Спорт-Лайфа. Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, где находились люди. Якобы, легковушка разворачивалась через 2 сплошные полосы и въехала в автобус", – рассказали очевидцы.

Сообщается, что от сильного удара водителя легковушки отбросило на пассажирское сиденье, у него зажало ноги. На место происшествия приехали спасатели, врачи и правоохранители – потерпевшему пытаются помочь. Есть ли пострадавшие среди пассажиров маршрутки, не сообщалось.

Напомним, на Окружной дороге Борисполя Киевской области в понедельник, 20 февраля, произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП два грузовика съехали в кювет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева во вторник, 21 февраля, в результате ДТП погиб мотоциклист. Владелец двухколесного транспорта во время движения упал на проезжую часть дороги и ударился головой о проезжающую во встречном направлении легковушку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!