Вблизи Борисполя произошло тройное ДТП: два грузовика съехали в кювет, есть пострадавший. Фото

На Окружной дороге Борисполя Киевской области в понедельник, 20 февраля, произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП два грузовика съехали в кювет.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Причины происшествия установят следователи.

"ДТП с участием трех автомобилей. Два грузовика съехали в кювет. Предварительно одному из участников аварии оказывается медицинская помощь. Полицейские Бориспольского управления полиции Киевщины работают на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В настоящее время движение на части Окружной дороги затруднено. На опубликованном полицией фото можно увидеть последствия аварии. В частности, один из грузовиков был серьезно поврежден.

Напомним, вблизи села Святопетровское Киевской области легковушка сбила мужчину, который пьяным переходил дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Ранее суд признал виновным водителя автомобиля Seat Leon, который в состоянии опьянения на большой скорости совершил смертельную аварию возле ТРЦ Sky Mall. В результате ДТП два человека погибли, а еще четверо – были госпитализированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области легковушка Daewoo сбила 17-летнего парня. Несовершеннолетнего без сознания пешехода с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!