В Киеве на территории урочища "Конча Заспа" в озере обнаружили тело мужчины. Фото

В Голосеевском районе Киева в четверг, 12 октября, в озере, на глубине 6 метров, обнаружили тело мужчины. Трагедия произошла на территории урочища "Конча Заспа".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины трагического случая установят правоохранители.

По словам спасателей, 12 октября в 09:46 они получили сообщение, что в озере на территории урочища "Конча Заспа" исчез человек.

"На месте водолазы-спасатели обследовали 650 кв. м дна водоема и обнаружили тело мужчины, 1960 года рождения, в 15 метрах от берега на глубине 6 метров. Утопленника достали из воды и передали правоохранительным органам", – рассказали в ГСЧС.

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Напомним, в Днепровском районе Киева в начале августа на озере Радунка (Радужное) утонула девочка. Тело ребенка обнаружили под водой в 10 метрах от берега. К сожалению, в Киеве в течение трех месяцев лета во время отдыха на воде погибли 33 человека. Официально пляжный сезон в столице не открывали.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Воропаев Киевской области в воскресенье, 1 октября, в реке Десна нашли тело мужчины. Как оказалось, погибший еще 29 сентября уехал купаться, но потом скрылся.

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