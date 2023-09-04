В ГСЧС рассказали, сколько людей в Киеве погибло на воде в течение лета 2023 года

В Киеве в течение трех месяцев лета во время отдыха на воде погибли 33 человека. Трагические случаи фиксировались и в Киевской области.

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Об этом рассказали в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Официально пляжный сезон в столице не открывали.

"Лето прошло, но, к сожалению, не все его моменты были радостными. За этот период на воде в нашем городе погибли 33 человека. Это напоминает нам о важности безопасности во время отдыха у воды", – подчеркнули в ГСЧС.

Спасатели напомнили основные правила поведения во время отдыха у воды, которые помогут снизить риск трагических событий на воде:

плавать лучше вместе с друзьями, а лучше всего – возле спасателей;

осторожно выбирайте место для купания, избегайте течений;

средства защиты – обязательно! Плавательный жилет сохранит жизнь;

не забывайте о противосолнечном креме и воде, чтобы избежать перегрева;

ознакомьтесь с правилами оказания домедицинской помощи – это всегда полезно.

Напомним, в Днепровском районе Киева в начале августа на озере Радунка (Радужное) утонула девочка. Тело ребенка обнаружили под водой в 10 метрах от берега.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Ходосовка Киевской области во время купания в пруду утонул 10-летний мальчик. Трагедия произошла на территории комплекса Olympic Village.

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