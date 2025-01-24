В Киеве на станции метро 'Тараса Шевченко' скончался пассажир. Подробности трагедии

В Киевском метрополитене в пятницу, 24 января, пожилому пассажиру стало плохо в вагоне метро. Мужчину вывели на станции метро "Тараса Шевченко" и пытались спасти, однако, к сожалению, он скончался.

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Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе полиции Киева. Причину трагического случая установят правоохранители.

"Утром пассажиру, 1950 года рождения, стало плохо в вагоне поезда метро. Его вывели на станции "Тараса Шевченко". Дежурившие здесь полицейские проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, он умер. Врачи констатировали его смерть", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Киеве временно закрывали на вход и выход станцию метро "Днепр". В соцсетях сообщили, что в вагоне одного из поездов обнаружили предмет, похожий на мину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в среду, 6 ноября, пассажиру стало плохо на станции метро "Почтовая площадь". Мужчине пытались оказать необходимую помощь, однако, к сожалению, он скончался.

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