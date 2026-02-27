В Киеве на станции метро 'Позняки' умер пассажир. Подробности трагедии

В Киеве в пятницу, 27 февраля, на станции метро "Позняки" стало плохо пожилому мужчине. Правоохранители, которые дежурили на платформе, пытались спасти пассажира, однако, к сожалению, он умер.

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе полиции столичной подземки. Окончательную причину смерти человека установит медицинская экспертиза.

Что известно

"Утром на станции киевского метрополитена "Позняки" стало плохо мужчине 1946 года рождения. Полицейские, которые находились на платформе, пытались помочь ему и провели реанимационные мероприятия, однако, к сожалению, пассажир умер. Медики, которые оперативно прибыли на место только констатировали его смерть", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что по предварительным выводам врачей, пожилой мужчина умер из-за того, что у него оторвался тромб.

На опубликованном в соцсетях фото видно, что трагедия произошла на перроне станции метро.

Чрезвычайные происшествия в столичной подземке

В Киеве на выходе из станции метро "Теремки", возле дверей, обвалилась часть подвесного потолка. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 15 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 31 января, из-за отключения электроэнергии временно останавливали движение поездов метро. Из-за этого около 500 пассажиров оказались в вагонах в тоннелях между станциями, и чтобы вывести их на поверхность, привлекли спасателей.

