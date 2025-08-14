В Киеве на станции метро 'Харьковская' умер пассажир. Подробности трагедии

В Киеве в четверг, 14 августа, на станции метро "Харьковская" стало плохо пожилому мужчине. Пассажиру пытались оказать медицинскую помощь, однако, к сожалению, он умер.

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе полиции столичного метрополитена. Окончательную причину смерти человека установит медицинская экспертиза.

Что известно

"Утром станции метро "Харьковская" стало плохо пассажиру, 1957 года рождения. Полицейские пытались помочь ему и провели реанимационные мероприятия, однако, к сожалению, мужчина умер", – рассказали в пресс-службе.

На опубликованном в соцсетях фото видно, что трагедия произошла на перроне станции метро.

Чрезвычайные происшествия в столичной подземке

В Шевченковском районе Киева утром на станции метро "Дорогожичи" обнаружили тело мужчины. Документов у него при себе не было.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 16 июля, в Киеве на станции метро "Оболонь" умерла женщина. Ей стало плохо в вагоне поезда.

