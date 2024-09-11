В Киеве на стадионе взорвалась страйкбольная граната: пострадал подросток. Фото

Во вторник, 10 сентября, поздно вечером, в столице прогремел взрыв. ЧП произошло на стадионе в Соломенском районе Киева. Сдетонировала страйкбольная граната.

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Об этом сообщили в столичной полиции. В настоящее время за помощью к врачам обратился 17-летний подросток, находившийся на стадионе. У него диагностирована острая реакция на стресс. Других пострадавших нет.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и медики.

Правоохранители, устанавливают все обстоятельства происшествия, также устанавливается лицо активизировавшее взрывное устройство. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В селе Сынов Ровенской области в частном доме 69-летний мужчина погиб от взрыва гранаты. Боеприпас сдетонировал в одной из комнат.

– В Одесской области 41-летний нетрезвый мужчина 31 августа бросил гранату в людей в гараже своего знакомого. В результате взрыва три человека пострадали, их госпитализировали. Подорвавшего боеприпас мужчину задержала полиция.

– В Гостомеле Киевской области на детской площадке малыши нашли противопехотную гранату. Чтобы удалить ее, на место вызвали саперов.

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