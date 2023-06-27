В Киеве на проспекте Гузара произошло тройное ДТП, возникла пробка. Фото и видео

В Соломенском районе Киева во вторник, 27 июня, на проспекте Любомира Гузара произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате на этом участке дороги возникла пробка.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На проспекте Любомира Гузара столкнулись сразу 3 авто. В ДТП попали легковушки Skoda и Lexus, а также внедорожник Nissan. К счастью, обошлось без жертв. Движение по проспекту затруднено, на дороге пробка", – говорится в сообщении.

По словам участника аварии, еще 3 автомобиля, тоже ставших участниками ДТП, скрылись с места происшествия.

Напомним, в Тараще Киевской области 6-летний мальчик, катаясь на подаренном на день рождения мотоцикле, на скорости врезался в ограждение. Ребенка с травмой головы госпитализировали в больницу. В Киеве в четверг, 22 июня, вечером на улице Крещатик произошла авария с участием пяти автомобилей. По предварительной информации, в результате масштабного ДТП есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области мужчина попал под колеса автомобиля. Благодаря камерам видеонаблюдения было установлено, что пешеход неожиданно выбежал на дорогу и бросился на легковушку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!