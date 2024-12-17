В Киеве на проспекте Глушкова перевернулся грузовик, есть пострадавшая. Подробности и фото

В Голосеевском районе Киева в результате ДТП перевернулся грузовой автомобиль. Чтобы деблокировать из кабины машины пассажирку, на место вызвали спасателей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 17 декабря в 11:27 в них поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Академика Глушкова в Киеве.

"В результате ДТП произошла переворачивание грузового автомобиля. Водитель и пассажирка были заблокированы в кабине. Спасатели деблокировали женщину и передали медикам для дальнейшей госпитализации. Водитель, которому удалось выбраться из авто еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений, от госпитализации отказался", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Киеве в среду, 11 декабря, на Гостомельском шоссе произошла авария с участием грузового микроавтобуса и легковушки. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка последнего авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева грузовик снес кирпичный забор дома. Как оказалось, водитель управлял машиной, у которой была "лысая" резина на колесах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!