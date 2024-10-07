В Киеве на Подоле произошел пожар на СТО. Подробности и фото

В Подольском районе Киева в воскресенье, 6 октября, произошел пожар на улице Электриков. Как установили спасатели, огонь возник на станции технического обслуживания автомобилей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

По словам спасателей, 6 октября в 22:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на улице Электриков.

"Произошло возгорание на станции технического обслуживания с двумя ячейками. Пожар ликвидирован в 23:29 на площади в 25 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в селе Тарасовка Киевской области, по информации следствия, местный житель, убирая свой земельный участок, курил сухостой. В результате огонь перекинулся на промышленные ангары и уничтожил три грузовых автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Петропавловской Борщаговке Киевской области в среду, 2 октября, во время движения загорелась маршрутка. Сначала огонь пытались потушить небезразличные граждане с огнетушителями, однако без помощи спасателей не обошлось.

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