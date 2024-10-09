В Киеве на Печерске в результате ДТП перевернулся микроавтобус. Подробности, фото и видео

В Печерском районе Киева в среду, 9 октября, в результате ДТП перевернулся микроавтобус. Из-за аварии на бульваре Леси Украинки затруднено движение транспорта.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на бульваре Леси Украинки движение транспорта затруднено в направлении улицы Михаила Бойчука. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия аварии, в частности после столкновения микроавтобус перевернулся на бок. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, вечером в понедельник, 7 октября, в Киевской области произошла смертельная авария на автодороге Борисполь – Переяслав. Недалеко от села Ерковцы столкнулись два автомобиля – автобус и легковушка, в результате чего один человек погиб.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области с 1 января по 30 сентября было зафиксировано 1495 ДТП с пострадавшими. За 9 месяцев 2024 года на дорогах региона погибли около 150 человек.

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