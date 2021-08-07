В Киеве на озере утонула беременная девушка. Фото

В субботу, 7 августа, на озере Радунка в микрорайоне Радужный в Киеве утонула беременная женщина 22-х лет. Вместе с ней отдыхал парень, который находился в состоянии опьянения.

Почему не увидел и не помог девушке, он объяснить не смог, отмечает dtp.kiev.ua. Однако сообщил, что она находилась на третьем месяце беременности.

"Опять очередной несчастный случай на озере Радунка микрорайон Радужный со стороны Сильпо (Радужная 15), утонула девушка 22-х лет. По словам пьяного парня, который отдыхал вместе с ней, она еще и была беременна третий месяц. Почему парень не увидел свою девушку или не помог, ответить не может", – говорится в сообщении.

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Напомним, 17 июля на озере Радунка утонул мужчина. По предварительным данным, он запутался в водорослях и не смог выбраться. Возле водоема он выпивал вместе с товарищами. По данным общественной организации, люди на берегу никак не отреагировали, хотя видели, как мужчина тонул. Только один из очевидцев с другой стороны берега кинулся на помощь, но не успел спасти мужчину.

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