В Киеве на Осокорках взорвался баллон газового обогревателя: есть пострадавший. Подробности, фото и видео

В Дарницком районе Киева в среду, 18 февраля, возле одного из домов загорелся газовый обогреватель, а затем взорвался баллон, который был к нему подключен. В результате инцидента есть пострадавший.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Причины чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

Что известно

"В Дарницком районе Киева возле одного из домов загорелся газовый обогреватель и взорвался газовый баллон. В результате инцидента пострадал мастер 1977 года рождения, который проводил ремонтные работы. Он получил ожоги рук", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что в соцсетях было опубликовано видео, на котором можно увидеть, как мужчина пытается самостоятельно потушить огонь на месте инцидента.

Пожары в столичном регионе

В центре Киева на Печерске произошел пожар в помещении салона красоты. Как оказалось, инцидент произошел из-за возгорания генератора.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева вечером 6 февраля произошел пожар. Второй раз за последние два дня возгорание произошло в гостинице "Днепр".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!