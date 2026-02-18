В Киеве на Осокорках взорвался баллон газового обогревателя: есть пострадавший. Подробности, фото и видео
В Дарницком районе Киева в среду, 18 февраля, возле одного из домов загорелся газовый обогреватель, а затем взорвался баллон, который был к нему подключен. В результате инцидента есть пострадавший.
Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Причины чрезвычайного происшествия установят правоохранители.
Что известно
"В Дарницком районе Киева возле одного из домов загорелся газовый обогреватель и взорвался газовый баллон. В результате инцидента пострадал мастер 1977 года рождения, который проводил ремонтные работы. Он получил ожоги рук", – говорится в сообщении.
Стоит добавить, что в соцсетях было опубликовано видео, на котором можно увидеть, как мужчина пытается самостоятельно потушить огонь на месте инцидента.
Пожары в столичном регионе
В центре Киева на Печерске произошел пожар в помещении салона красоты. Как оказалось, инцидент произошел из-за возгорания генератора.
Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева вечером 6 февраля произошел пожар. Второй раз за последние два дня возгорание произошло в гостинице "Днепр".
