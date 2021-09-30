В Киеве на Оболони пьяная мать оставила ребенка на улице, а потом ругалась с полицией. Фото

В Оболонском районе Киева 29 сентября патрульные помогли 5-летнему мальчику, которого пьяная мать оставила вечером на улице. Ребенок плохо разговаривал и был не ухожен.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. О том, что ребенок нуждается в помощи полицейским сообщила неравнодушная прохожая.

"Когда патрульные прибыли на место, то матери ребенка не было. Только женщина, которая обратилась к правоохранителям и мальчик", – рассказал наш собеседник.

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В пресс-службе патрульной полиции уточнили, что прибывшие на место происшествия инспекторы обследовали прилегающую территорию и обнаружили мать малыша. Женщина вела себя агрессивно, ругалась и кричала.

"Полицейские задержали ее и вместе с сыном доставили в Оболонское управления полиции, куда вызвали ювенальной превенцию. На женщину составили протоколы за появление в общественном месте в пьяном виде и за уклонение от выполнения родительских обязанностей. Было принято решение об изъятии ребенка из семьи. Мальчика патрульные отвезли в больничное учреждение, где его осмотрели врачи", – добавили в полиции.

Сейчас судьбой ребенка занимаются ювенальные полицейские.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в одном из подъездов в Голосеевском районе полицейские нашли двухмесячную девочку, которую во время прогулки потерял пьяный отец.