В Киевской области легковушка сбила 9-летнего пешехода: ребенка госпитализировали. Фото

В Фастове Киевской области во вторник, 28 февраля, легковушка сбила 9-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"Полиция Киевщины расследует ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Авария с участием автомобиля Volkswagen произошла 28 февраля, около 10:00, в городе Фастов. По предварительным данным, местный житель сбил несовершеннолетнего пешехода", – рассказали правоохранители.

В результате дорожно-транспортного происшествия 9-летний мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в местную больницу. По факту аварии с потерпевшим открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в воскресенье, 26 февраля, на трассе Киев-Одесса столкнулись легковушка и грузовик. В результате столкновения последнюю занесло, и она сбила двух женщин-пешеходов, от полученных погибших.

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