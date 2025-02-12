В Киеве на Оболони мужчина упал с высоты, пытаясь сбежать от прохождения ВВК. Подробности и фото

В Оболонском районе Киева мужчина во время прохождения ВВК пытался скрыться, спустившись с шестиэтажного дома по трубе. Он не удержался, упал на крышу подвального помещения и получил травмы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Муниципальной охраны столицы. Пострадавший госпитализирован.

"В ВВК на Иорданской, 26, произошло событие, или съемка экшен-фильма. Сотрудники полиции доставили мужчину, который, похоже, имел совсем другие планы. Не сомневаясь, он решил действовать по классическому сценарию боевиков: преодолел рабочее место работника полиции и ТЦК, вылез в окно 6-го этажа и оказался на крыше соседнего здания", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мужчина пытался спуститься по трубе, однако не удержался, сорвался и упал на крышу подвального помещения.

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