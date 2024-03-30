В Киеве на Дорогожичах во время движения загорелась легковушка. Подробности и видео

В Шевченковском районе Киева в субботу, 30 марта, во время движения загорелся легковой автомобиль. Событие произошло на улице Елены Телиги.

Об этом сообщили в социальных сетях. Причины пожара установят правоохранители.

"На Телиги пылает чья-то машина", – говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео можно увидеть последствия произошедшего вблизи станции метро "Дорогожичи". В частности, видно, что машину пытались потушить с помощью огнетушителей, однако, окончательно обуздали пламя спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области в субботу, 24 марта, на трассе Киев-Чоп загорелся грузовой автомобиль "ГАЗель". Спасатели, чтобы добраться до места происшествия, были вынуждены стоять в пробке из-за того, что им не уступали дорогу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Боярке Киевской области во вторник, 26 марта, произошел пожар на территории парковки для грузовых автомобилей. Во время тушения огня в кабине пылающей машины обнаружили тело мужчины.

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