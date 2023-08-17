В Киеве на Дарницком мосту произошло тройное ДТП: возникла большая пробка. Фото и видео

В Киеве в четверг, 17 августа, на Дарницком мосту произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП образовалась большая пробка в сторону правого берега столицы.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Обстоятельства и причины происшествия установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, на Дарницком мосту произошла авария с участием трех легковых автомобилей. В результате столкновения были перекрыты две полосы в сторону правого берега Киева, из-за чего на этом участке дороги образовалась пробка длиной в несколько километров – почти от Харьковского шоссе.

На место происшествия были вызваны правоохранители, информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, вблизи Обухова Киевской области в воскресенье, 13 августа, произошла авария с участием двух легковушек. Чтобы достать пострадавшего из изуродованного авто, спасателям и правоохранителям понадобилось несколько часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бучанском районе Киевской области во вторник, 15 августа, Hyundai на большой скорости протаранил Skoda, после чего обе машины вылетели на обочину, свергнув электросопротивление. В результате ДТП погиб водитель последнего авто, есть пострадавшие.

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