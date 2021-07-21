В Киеве на Березняках появился новый 10-метровый 'фонтан'. Видео масштабного прорыва

В Киеве в среду, 21 июля, на Левом берегу произошел прорыв подземных коммуникаций, в результате чего из-под земли начал бить огромный поток воды. Новый "фонтан" появился в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщили киевские Telegram-каналы "Киев без цензуры", "KIEVMAP" и "ЕК", которые обнародовали видео с места прорыва. Вода забила из-под земли в районе улицы Миколайчука и проспекта Соборности – на Березняках.

Как видно из кадров, новый "фонтан" поражает своими масштабами. Высота струи воды достигает десяти метров.

На момент, когда снимались видео, никаких ремонтных бригад на месте прорыва трубы не наблюдалось. В социальных сетях киевляне сообщают, что причиной аварии стали испытательные работы, которые, судя по появлению "гейзера" не были успешными.

Видео дня

В результате вода из нового "фонтана" заливает двор, деревья и клумбы.

"В первую очередь - это красиво! В Киеве на Миколайчука торжественно открыт красивейший новый фонтан, заодно поливает клумбы и деревья. Испытания сетей проходят по плану, все нормально, план хороший", — иронизируют авторы канала "Киев без цензуры".

"Новенький гейзер на пр.Соборности. Может кому-то не хватило двухдневных ливней, то спешите охладиться", – шутят в Telegram-канале "ЕК".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 21 июля произошел прорыв трубы, которая проложена под мостом Патона. В результате аварии вода полилась с высоты в реку Днепр.