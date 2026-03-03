В Киеве мужчина во время конфликта с соседом взорвал гранату в хостеле. Подробности дела и фото

В Киеве будут судить злоумышленника, который, по информации следствия, в хостеле едва не убил соседа по комнате. Злоумышленник во время конфликта взорвал гранату.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

Происшествие случилось в ночь с 8 на 9 января, во время очередного российского массированного обстрела Киева. Тогда в милицию поступило сообщение о взрыве в помещении хостела в Шевченковском районе.

На месте полицейские установили, что между двумя жителями заведения произошел конфликт. Мужчины недавно приехали в столицу, вместе употребляли алкогольные напитки, после чего поссорились.

"Тогда один из них достал гранату и бросил ее в сторону другого. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал: 42-летний мужчина успел спрятаться в соседней комнате", – уточнили в пресс-службе.

Тогда 27-летнего злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по фактам покушения на умышленное убийство и незаконного обращения с оружием. Сейчас досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. На время рассмотрения дела подозреваемый находится под стражей.

