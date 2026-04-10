В Киеве мужчина устроил стрельбу на улице: есть раненая. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, устроил стрельбу в Святошинском районе. В результате инцидента огнестрельное ранение получила женщина.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Стрельба на улице

По словам правоохранителей, они получили сообщение о стрельбе в Святошинском районе на улице Бучанской. На месте происшествия была обнаружена 39-летняя местная жительница с огнестрельным ранением бедра – ее госпитализировали в больницу.

Полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 56-летний местный житель. Он встретил знакомую на улице, и во время разговора между ними возник конфликт.

"На помощь женщине пришли ее муж и отец, впрочем, злоумышленник достал из кармана куртки пистолет и выстрелил в сторону одного из мужчин, а затем произвел еще один выстрел в бедро знакомой и скрылся с места происшествия", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители менее чем за полчаса разыскали и задержали нападавшего и изъяли оружие. По факту хулиганства, совершенного с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству с применением оружия. Злоумышленник произвел выстрел из пистолета в магазине, а затем начал стрелять на улице рядом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!