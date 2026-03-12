Под Киевом покупатель устроил стрельбу в магазине. Подробности и фото

В Борисполе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству с применением оружия. Злоумышленник произвелвыстрел из пистолета в магазине, а затем начал стрелять на улице рядом.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, инцидент произошел в Борисполе. К ним обратились работники магазина с заявлением о хулиганских действиях со стороны одного из покупателей. Было установлено, что в заведение зашел 29-летний местный житель. Во время ожидания обслуживания он неожиданно достал пистолет, нацелился в сторону полок с алкогольными напитками и произвел выстрел.

"После этого мужчина вышел на улицу и сделал еще несколько выстрелов на прилегающей к заведению территории. Впоследствии стрелок вернулся в торговое помещение и общаясь с работниками, демонстративно положил пистолет на прилавок", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в это время в магазин зашел посетитель с семьей, увидел мужчину с пистолетом и немедленно вывел его из помещения. Впоследствии нарушителя задержали и поместили в изолятор временного содержания. В момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту хулиганства, совершенного с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали иностранца, который, по информации следствия, устроил стрельбу в Святошинском районе Киева. Злоумышленник во время конфликта совершил не менее 7 выстрелов в оппонента, которого с травмами госпитализировали.

