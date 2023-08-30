В Дарницком районе Киева мужчина цеплялся и угрожал медикам, которые оказывали ему помощь. Кроме того, он высказался в поддержку оккупации Украины войсками страны-террориста РФ.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Правоохранители проверяют нарушителя относительно причастности к сотрудничеству с врагом.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что по улице Архитектора Вербицкого медики оказали помощь мужчине, который находился бес сознания без сознания. Когда он пришел в себя, начал нецензурно высказываться и приставать к медикам и прохожим.

"Кроме того, последний высказывался в поддержку оккупации Украины войсками России. На место происшествия выехали участковые офицеры районного управления полиции. Правонарушителем оказался местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители провели с ним профилактическую беседу и мужчина извинился за свои действия", – рассказали в пресс-службе.

По факту мелкого хулиганства на нарушителя составлен аминпротокол – ему грозит наложение штрафа от до 119 гривен или общественные работы сроком от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы сроком от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева правоохранители во время комендантского часа обнаружили автомобиль, водитель которого нарушал ПДД. Мужчина, у которого были признаки алкогольного опьянения, стал оскорблять инспекторов и вести себя вызывающе.

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